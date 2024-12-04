Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 136 Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.
Phân tích, tổng hợp số liệu kế toán, lập báo cáo kế toán định kỳ.
Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ và hợp pháp của các nghiệp vụ kế toán.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và ngân sách của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc 6 tháng năm ở vị trí kế toán nội bộ.
Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.
Có máy tính cá nhân ( sau 6 tháng công ty cấp PC làm việc )
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
