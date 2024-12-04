Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 ngọc hồi, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

- Kế toán thanh toán:

+ Check hồ sơ thanh toán tổ đội, nhà cung cấp

+ Thực hiện các lệnh thanh toán online

+ Giao dịch ngân hàng khi phát sinh

+ Hỗ trợ làm hồ sơ giải ngân thanh toán NCC

- Cập nhật chứng từ, theo dõi kịp thời, chính xác và đầy đủ số liệu kế toán hàng ngày

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả

- Soạn thảo hợp đồng

- Lưu trữ, sắp xếp giấy tờ, hợp đồng, tài liệu

- Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nữ

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán

- Thành thạo Misa, word, excel....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG INTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 8-10tr

- Thử việc 2 tháng

- Tăng lương định kỳ.

- Hết thử việc sẽ được đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Lương tháng 13, lễ Tết, thưởng sản lượng... thưởng theo quy định của công ty.

- Các chế độ khác theo quy định của công ty.

- Chi tiết trao đổi công việc khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG INTECH

