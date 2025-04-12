Tuyển Kế toán thanh toán VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
- Hồ Chí Minh: 122 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nộp thuế XNK, lệ phí tờ khai, phí cảng biển
Chi phí XNK: Đối chiếu công nợ trên hệ thống, hóa đơn -> thanh toán
Bộ tờ khai: Kiểm tra, sắp xếp và lưu trữ bộ tờ khai. Chuẩn bị bộ tờ khai thanh toán hàng tuần
Cập nhật file theo dõi sự kiện marketing,hạn mức
Kiểm tra chứng từ, hợp đồng, hạn mức, trình ký, đóng dấu
Theo dõi thanh toán theo điều khoản trong hợp đồng
Theo dõi các chi phí định kỳ, thời hạn hợp đồng
Kiểm tra bộ chứng từ, công nợ trên hệ thống
Làm ủy nhiệm chi, trình ký
Xuất ủy nhiệm chi thành công gửi bộ phận liên quan/ NCC, lưu trữ ủy nhiệm chi
Biên bản điều chỉnh, thu hồi, hủy hóa đơn
Kiểm tra, đối chiếu công nợ với NCC, hoàn phí,…
Điều chuyển tiền
Kiểm tra sổ phụ ngân hàng
Mở/đóng tài khoản, Phiếu thay đổi thông tin, Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, Sao kê tài khoản, Tra soát lệnh chuyển tiền, Mua séc,…
Hỗ trợ đi ngân hàng (nộp tiền mặt, ủy nhiệm chi,…)
Cập nhật tỷ giá trên hệ thống
Tạo mã nhân viên
Giao nhận chứng từ giữa các phòng ban, trình ký, đóng dấu, sao y chứng từ,…
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, tài chính
Khả năng quản lý hồ sơ, giấy tờ
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel).
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật, team building, company trip...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ,thân thiện
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
Sáng: 08h00 - 12h00
Chiều: 13h00 – 17h30
Thứ bảy: 8h00 – 12h00 (WFH)
Tại VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI