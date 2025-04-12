Tuyển Kế toán thanh toán VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 122 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Nộp thuế XNK, lệ phí tờ khai, phí cảng biển

Chi phí XNK: Đối chiếu công nợ trên hệ thống, hóa đơn -> thanh toán

Bộ tờ khai: Kiểm tra, sắp xếp và lưu trữ bộ tờ khai. Chuẩn bị bộ tờ khai thanh toán hàng tuần

Cập nhật file theo dõi sự kiện marketing,hạn mức

Kiểm tra chứng từ, hợp đồng, hạn mức, trình ký, đóng dấu

Theo dõi thanh toán theo điều khoản trong hợp đồng

Theo dõi các chi phí định kỳ, thời hạn hợp đồng

Kiểm tra bộ chứng từ, công nợ trên hệ thống

Làm ủy nhiệm chi, trình ký

Xuất ủy nhiệm chi thành công gửi bộ phận liên quan/ NCC, lưu trữ ủy nhiệm chi

Biên bản điều chỉnh, thu hồi, hủy hóa đơn

Kiểm tra, đối chiếu công nợ với NCC, hoàn phí,…

Điều chuyển tiền

Kiểm tra sổ phụ ngân hàng

Mở/đóng tài khoản, Phiếu thay đổi thông tin, Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, Sao kê tài khoản, Tra soát lệnh chuyển tiền, Mua séc,…

Hỗ trợ đi ngân hàng (nộp tiền mặt, ủy nhiệm chi,…)

Cập nhật tỷ giá trên hệ thống

Tạo mã nhân viên

Giao nhận chứng từ giữa các phòng ban, trình ký, đóng dấu, sao y chứng từ,…

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế Toán, Tài chính...

1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, tài chính

Khả năng quản lý hồ sơ, giấy tờ

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật, team building, company trip...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ,thân thiện

Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 – 17h30

Thứ bảy: 8h00 – 12h00 (WFH)

