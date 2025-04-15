Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 12A Núi Thành, Phường 13,Hồ Chí Minh

- Thu chi tiền mặt;

- Kiểm kê quỹ tiền mặt theo tháng & lập bản kiểm kê quỹ (Từ ngày 01-05 tháng N+1);

- Kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tiền mặt, tiền gửi NH trên Odoo;

- Báo cáo dòng tiền (Cash flow ngày 05 tháng N+1);

- Đi ngân hàng thực hiện các giao dịch khi có phát sinh.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Giới tính: Nữ Có kỹ năng giao tiếp, ngoại hình ưu nhìn, có tinh thần trách nhiệm, trung thực...

- Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời

-Thu – Chi – Tồn Tiền Quỹ Tiền Mặt, Ngân hàng; thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý tiền - Lập báo cáo dòng tiền hàng tháng chính xác, đúng hạn

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên nghành kế toán

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương gross: Thỏa thuận theo năng lực

- Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của Công ty,.

- Thưởng lễ, Lương tháng 13, Quà sinh nhật,

- Được tham gia BHXH đầy đủ

- Hàng tháng sẽ có lớp nghiệp vụ nâng cao kỹ năng/ nghiệp vụ chuyên môn

- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong môi trường năng động trẻ trung.

- Trao đổi thêm khi tham gia phỏng vần trực tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

