Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.

Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền như: thu tiền của cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.

Thực hiện việc nộp thuế (nhập khẩu, VAT,...) đối với hàng nhập khẩu.

Hạch toán kế toán kịp thời các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi NH lên phân hệ Tiền mặt và TGNH trên phần mềm kế toán công ty.

Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ.

Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mua hàng bên ngoài

Hỗ trợ PNS thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương khi cần

Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày

Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán, tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận

Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận.

Hàng tháng, xác nhận nợ các khoản thanh toán tạm ứng với từng nhân viên, bộ phận và nhà cung cấp

Lập dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.

Báo cáo tồn quỹ tiền mặt, TGNH định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Báo cáo chi tiết tình hình công nợ với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp cho quản lý trực tiếp và ban lãnh đạo hàng tháng, quý, năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất.

Báo cáo tình hình thực hiện thanh toán các hợp đồng định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Cuối năm làm xác nhận công nợ các khoản tạm ứng với từng nhân viên, bộ phận, khách hàng và nhà cung cấp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương.

Đáp ứng được các kỹ năng tin học văn phòng. Đặc biệt biết cách sử dụng phần mềm kế toán mà Công ty đang áp dụng ( Amis kế toán....)

Kỹ năng giao tiếp thuyết trình tốt. Do vị trí này cần tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau như: Khách hàng, NCC, NH, NV Công ty,...

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: Buổi sáng 08h30 – 12h00, Buổi chiều 13h30 – 18h00. Thứ 7 làm việc cách tuần

Được hưởng đẩy đủ các quyền lợi cơ bản như: Máy tính làm việc cá nhân, BHXH, nghỉ phép năm, tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết...

Công ty tổ chức sinh nhật, liên hoan nhà hàng, khách sạn định kỳ, du lịch hè, YEP.

Môi trường trẻ, nhiệt huyết, được giao lưu với các pro game thủ, KOL trong giới Esports.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS

