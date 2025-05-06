Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 Đường Đặng Như Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Báo cáo số dư ngân hàng, nợ vay và hạn mức của toàn Group mỗi buổi sáng trước 9 giờ vào các ngày làm việc.

Theo dõi các khoản trả lãi vay và gốc đến hạn được thanh toán đúng thời hạn.

Báo cáo công nợ phải trả và mỗi cuối ngày.

Theo dõi và hạch toán dòng tiền của Công ty, theo dõi và kiểm soát dòng tiền của toàn Group.

Kiểm tra các nghiêp vụ phát sinh từ các phiếu chi, ủy nhiệm chi, báo nợ, nhận nợ, thanh toán nợ các khoản chi phí công ty, ghi nhận đúng tài khoản, khoản mục, đúng bộ phận liên quan. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các khoản chi phí ghi nhận và hóa đơn đầu vào (đối chiếu lại cái tài khoản chi phí liên quan).

Kiểm tra các chứng từ thanh toán, ký nháy trước khi trình ký thanh toán.

Kiểm tra tài khoản tiền gửi ngân hàng với sổ phụ nếu có chênh lệch báo các bạn trong nhóm điều chỉnh cho phù hợp.

Kiểm tra các tài khoản liên quan đến thanh toán trong ngày đã hạch toán đầy đủ kịp thời.

Thực hiện lệnh điều nguồn khi có yêu cầu.

Phân tích và hạch toán các khoản chi phí trả trước lãi vay, chi phí chưa ghi nhận kịp vào cuối kỳ.

Phụ trách hồ sơ thanh toán của các Công ty trong Tập Đoàn trong việc trình ký, đóng dấu, scan và gởi hồ sơ ra bên ngoài.

Hỗ trợ Backup công việc trong nhóm khi cần thiết.

Theo dõi và kiểm tra tính tuân thủ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được hạch toán đúng chuẩn mực kế toán, đúng quy định của công ty.

Kiểm soát việc lưu trữ dữ liệu, và chứng từ kế toán theo đúng quy định.

Yêu cầu các kế toán Công ty thành viên cập nhật file theo dõi vay và lãi vay.

Lập báo cáo và kế hoạch thanh toán tiền vay, tiền lãi đến hạn phải thanh toán theo mẫu nội bộ cho quản lý cấp trên vào thứ năm hằng tuần, hoặc khi có yêu cầu.

Lập kế hoạch trả tiền vay, tiền lãi đến hạn của tháng tiếp theo vào ngày 20 – 25 của tháng trước đó.

Hằng tuần kiểm tra lại các chứng từ ngân hàng thu hồi về, hối thúc ngân hàng và kế toán thanh toán giao chứng từ và lưu trữ đầy đủ.

Hằng tháng tập hợp báo cáo các Công ty thành viên và lập báo cáo tổng hợp báo cáo dòng tiền sử và dự báo dòng tiền tháng sau.

Kiểm tra và đôn đốc tập hợp hóa đơn đầu vào trong tháng trước ngày 10 của tháng sau.

Kiểm tra số dư nợ cuối kỳ các tài khoản ngân hàng, công nợ hợp lý và khớp đúng với chi tiết, nếu có chênh lệch chủ động tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý với cấp trên.

Kiểm soát việc lưu trữ file báo cáo, dự liệu, chứng từ kế toán theo tháng.

Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ thanh toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu cho Ban Điều Hành hoặc các phòng ban khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về Kế toán-Kiểm toán, Quản trị tài chính, Tài chính doanh nghiệp.

2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán quản trị về lĩnh vực nhà hàng, sản xuất.

Chịu được áp lực công việc

Cẩn thận, trung trực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, có thể làm việc độc lập và có nguyện vọng làm việc lâu dài.

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng xây dựng, phân tích, quản trị nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc

Có lương thưởng tháng 13, 12 ngày phép/năm

Chính sách, chế độ lương thưởng rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.

Khám sức khỏe tổng quát định kì, year end party, các khóa đào tạo kỹ năng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

