Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 - 9A, Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Thực hiện và theo dõi công tác thanh toán cho đối tác, đảm bảo phục vụ hoạt động kinh doanh.

Quản lý, kiểm soát chi phí; kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ thanh toán và thu hồi công nợ theo quy trình.

Lập kế hoạch thanh toán công nợ định kỳ (tuần, tháng, quý, năm).

Hạch toán chứng từ, hóa đơn; đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Giao dịch ngân hàng: chuyển tiền, đối chiếu sổ phụ, xác nhận số dư.

Liên hệ các bộ phận liên quan khi kế hoạch thanh toán có vấn đề.

Theo dõi tạm ứng, hoàn ứng; quản lý quỹ tiền mặt và báo cáo sai sót.

Cập nhật thông tin quỹ tiền mặt/ngân hàng hàng ngày cho lãnh đạo.

Quản lý tài khoản ngân hàng, lãi suất, sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng, L/C, ngoại tệ.

Kiểm tra lãi vay, hồ sơ thuế; xử lý vấn đề thuế theo quy định.

Quản lý, lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán; đảm bảo bảo mật.

Đối chiếu số dư tiền mặt định kỳ với thủ quỹ.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán, Tài chính-Kế toán.

Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí kế toán thanh toán.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa.

Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, có khả năng xử lý tình huống.

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, tổ chức công việc khoa học.

Trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, trung thực, quyết đoán.

Nhanh nhẹn, năng động, chịu được áp lực, sáng tạo trong công việc.

Hòa đồng, đoàn kết, dễ dàng xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh;

Quà tặng/thưởng tiền mặt vào dịp Lễ, Tết; tham gia các sự kiện đặc biệt của công ty, team building, du lịch;

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ phép năm, chế độ ốm đau, thai sản… theo quy định của Luật Lao động;

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hằng năm cho toàn bộ nhân viên;

Phúc lợi từ Công đoàn: hỗ trợ tiền mừng cưới, sinh con, thăm hỏi ốm đau, quà tặng các dịp Lễ, Tết…;

Được mua và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi dành riêng cho nhân viên Lotus Group.

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo;

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp;

Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Làm việc trong tập đoàn đa ngành với quy mô lớn, môi trường chuyên nghiệp;

Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa, con người Nhật Bản;

Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến rộng mở;

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY

