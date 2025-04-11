Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán

Kiểm tra và xử lý các chứng từ thanh toán theo quy trình, đảm bảo đầy đủ chữ ký và hợp lệ theo quy định của công ty.

Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp, nhân viên và các đối tượng liên quan.

Theo dõi công nợ phải trả, lập kế hoạch thanh toán định kỳ.

Đối chiếu, kiểm tra công nợ với nhà cung cấp và các bên liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP…)

Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc độc lập và xử lý công việc nhanh chóng.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP HẤP DẪN: 08 – 15 triệu

Lương thưởng tháng 13.

Review tăng lương 2 lần/năm.

Chế độ tăng lương hấp dẫn: Được review ngay khi bạn là nhân viên xuất sắc mà không cần chờ tới kỳ check point.

Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ.

Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng sales trong ngành B2B.

Được đào tạo chuyên sâu về Marketing online, Content Marketing.

Được cấp phát máy tính và điện thoại riêng.

Nghỉ phép 12 ngày/năm.

Thưởng các ngày lễ: 30/4 – 1/5, Quốc Khánh (2/9), Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán.

Được tổ chức sinh nhật và được tặng quà theo cơ chế công ty.

Được tặng quà vào các dịp lễ: 8/3, 20/10, trung thu…

Quà tặng cho các bé thiếu nhi 1/6, trung thu…

Tổ chức tham gia các hoạt động công đoàn thường niên: Halloween, Noel…

Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho các nhân viên giao lưu: bóng đá, cầu lông, chơi game, ca nhạc…

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước.

Chế độ du lịch nghỉ mát: 1 năm / 1 lần.

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội học tập, thăng tiến, nhiều chế độ đãi ngộ và quan tâm người lao động.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm theo chỉ tiêu.

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM

