Tuyển Kế toán thanh toán Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/06/2025
Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 08h00 – 17h00, thứ 2 – sáng thứ 7 (nghỉ trưa 12h00 – 13h00), Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thanh toán tiền mặt, lập phiếu thu/chi, kiểm tra tồn quỹ hàng ngày.
Giao dịch ngân hàng: nộp tiền, rút séc, điều chuyển vốn giữa các tài khoản.
Thanh toán trong nước: kiểm tra hồ sơ và lập UNC, lệnh chi gửi ngân hàng.
Thanh toán nước ngoài: lập hồ sơ mua ngoại tệ, thanh toán theo hợp đồng và bổ sung chứng từ sau khi hàng về.
Phối hợp phát hành bảo lãnh, mở L/C theo nhu cầu.
Theo dõi công nợ nhà cung cấp và tạm ứng nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Có 3 năm trở lên kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất hoặc thương mại.
Sử dụng tốt phần mềm kế toán và thành thạo excel.
Cẩn thận, trung thực, chủ động và có trách nhiệm công việc.

Tại Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và chế độ ngày nghỉ - phép theo quy định của Luật Lao động.
Thưởng Lễ, Tết, thưởng thâm niên, lương tháng 13.
Phúc lợi từ Công đoàn: Sinh nhật, Lễ - Tết, Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ,…
Cơ hội học hỏi và phát triển lâu dài cùng Công ty.
Địa điểm làm việc: 44 – 46 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc: 08h00 – 17h00, thứ 2 – sáng thứ 7 (nghỉ trưa 12h00 – 13h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh

Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 46 Bạch Đằng Phường 2, Tân Bình, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

