Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HẢI PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 hoàng diệu, F13, Q4, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nắm rõ hạn mức tạm ứng và các khoản chi phí phát sinh của Đơn vị đã được Ban lãnh đạo phê duyệt Thường xuyên cập nhật danh sách tài xế vào phần mềm kế toán, theo dõi tạm ứng và quyết toán chi phí cho từng tài xế.

Kiểm tra, quyết toán các khoản mục chi phí vận chuyển phát sinh đã được Ban lãnh đạo phê duyệt. Kiểm tra, đối chiếu chi phí điều hành hàng tháng của Đơn vị Rà soát các chi phí phát sinh của chi nhánh, đảm bảo tập hợp đầy đủ chi phí phát sinh trong tháng Lập danh sách xác nhận số dư tạm ứng theo từng tài xế hàng tháng Tham mưu đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác chuyên môn nhằm hoàn thiện công tác được giao.

Thường xuyên kiểm tra bảng giá cước các tuyến đường vận chuyển đã được Ban Lãnh đạo Công ty phê duyệt để làm cơ sở ghi nhận doanh thu. Kiểm tra, đối chiếu việc ghi nhận doanh thu hàng tháng của Đơn vị Đối chiếu số lượng, đơn giá vận chuyển để xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu với Công ty và khách hàng bên ngoài.

Phổ biến, hướng dẫn cho nhân viên tại Đơn vị thực hiện thủ tục tạm ứng, hoàn ứng và các thủ tục tài chính khác theo quy định của Công ty. Căn cứ vào bộ hồ sơ thanh toán đã được duyệt, lập phiếu thu, phiếu chi quyết toán tạm ứng cho từng tài xế.

Theo dõi hạn mức tạm ứng của từng tài xế để nhắc nhở công tác quyết toán chi phí và tạm ứng theo quy định Lập ủy nhiệm chi chuyển khoản tạm ứng cho tài xế theo quy định Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại Đơn vị In phiếu thu, phiếu chi trình Trưởng phòng ký duyệt và lưu trữ theo quy định Đối chiếu và kiểm kê tồn quỹ tiền mặt hàng ngày tại chi nhánh.

In và lưu trữ sổ sách kế toán theo quy định Đối chiếu công nợ phải thu và phải trả với các đối tác của Đơn vị Thực hiện báo cáo thuế GTGT, tình hình sử dụng hóa đơn và nộp các khoản tiền thuế phát sinh (nếu có) của Đơn vị theo quy định

Thực hiện thông báo, công văn, tờ trình và giải trình các vấn đề liên quan đến thuế của Đơn vị. Công tác tham mưu Tham mưu đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác chuyên môn nhằm hoàn thành công việc được giao Tham mưu và hỗ trợ đồng nghiệp trong lĩnh vực phụ trách. Công tác khác Tuân thủ nghiêm túc các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn theo quản lý ngành dọc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Báo cáo kịp thời khi phát hiện các vi phạm về tài chính kế toán gây thất thoát tài sản của Công ty Soạn thảo, góp ý các quy trình, quy định liên quan đến công tác kế toán

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao Tham gia xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp Tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng văn hoá làm việc của Công ty theo định hướng “Tác phong chuẩn mực và làm việc chuyên nghiệp”. Luôn tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó cho một tập thể lớn và vững mạnh; Tương trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ, cùng gánh vác trách nhiệm và đề cao tính nguyên tắc, kỷ luật, tuân thủ Nội quy - Quy định. Luôn có ý thức bảo quản/ giữ gìn TS-CCDC được cấp phát / sử dụng chung trong tập thể.

Nghiêm túc chấp hành các tiêu lệnh về PCCC/ ATLĐ/ phòng chống thiên tai, tham gia vào các hoạt động tập huấn/ triển khai theo quy định/ thông báo của Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HẢI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH

Được tăng lương 1 năm 1 lần

Được tham gia cùng công ty các dịp du lịch ……

Được thương lượng thưởng hoa hồng khi doanh số tăng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HẢI PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin