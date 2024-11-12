Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Quốc Tế Rubik làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 181 C1, CMT8, P.5, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Quản lý và theo dõi công nợ phải thu – phải trả

Kiểm tra chứng từ và lập phiếu thu chi tiền mặt.

Theo dõi các khoản tạm ứng

Báo cáo quỹ và sổ quỹ tiền mặt

Lập phiếu nộp ngân sách – ngân hàng, đi giao dịch rút tiền/ UNC ngân hàng

Xuất hóa đơn GTGT

Làm báo cáo thuế TNCN, TNDN hàng quý

Làm báo cáo tài chính

Kiểm soát kho

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về kế toán tổng hợp.

Có khả năng học hỏi nhanh, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, chủ động trong công việc

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Rubik Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một môi trường có nhiều cơ hội thăng tiếng và rộng mở.

Chế độ lương luôn được điều chỉnh tương xứng với năng lực và có thưởng cao.

Bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định pháp luật.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Rubik

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin