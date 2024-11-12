Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Quốc Tế Rubik làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Rubik
- Hồ Chí Minh:
- 181 C1, CMT8, P.5, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Quản lý và theo dõi công nợ phải thu – phải trả
Kiểm tra chứng từ và lập phiếu thu chi tiền mặt.
Theo dõi các khoản tạm ứng
Báo cáo quỹ và sổ quỹ tiền mặt
Lập phiếu nộp ngân sách – ngân hàng, đi giao dịch rút tiền/ UNC ngân hàng
Xuất hóa đơn GTGT
Làm báo cáo thuế TNCN, TNDN hàng quý
Làm báo cáo tài chính
Kiểm soát kho
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về kế toán tổng hợp.
Có khả năng học hỏi nhanh, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, chủ động trong công việc
Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Rubik Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương luôn được điều chỉnh tương xứng với năng lực và có thưởng cao.
Bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định pháp luật.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Rubik
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
