Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp KBN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36/4 đường số 13, khu phố 2, P. Linh Xuân,, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Công việc văn phòng: Trực điện thoai, ghi nhận thông tin khách hàng, làm giấy tờ liên quan đến kế toán bán hàng.

- Nhập liệu sổ sách đầu ra đầu vào .

- Làm công việc kế toán theo phân công.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng làm việc độc lập.

- Cẩn thận, chịu khó, nghiệt tình, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp, giọng nói dễ nghe.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp KBN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 8.000.000 đồng – 11.000.000 đồng (thỏa thuận khi phỏng vấn)

- Hợp đồng, bảo hiểm, phép năm.

- Thưởng ngày lễ, tết

- Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Tăng lương hàng năm, tối thiểu 1 năm/ 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp KBN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin