Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp KBN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp KBN
- Hồ Chí Minh:
- 36/4 đường số 13, khu phố 2, P. Linh Xuân,, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
- Công việc văn phòng: Trực điện thoai, ghi nhận thông tin khách hàng, làm giấy tờ liên quan đến kế toán bán hàng.
- Nhập liệu sổ sách đầu ra đầu vào .
- Làm công việc kế toán theo phân công.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Cẩn thận, chịu khó, nghiệt tình, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp, giọng nói dễ nghe.
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp KBN Thì Được Hưởng Những Gì
- Hợp đồng, bảo hiểm, phép năm.
- Thưởng ngày lễ, tết
- Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Tăng lương hàng năm, tối thiểu 1 năm/ 1 lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp KBN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
