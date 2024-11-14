Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 50A Trương Quốc Dụng, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Kế toán thuế

Công việc hằng ngày:

- Hạch toán và kê khai các giao dịch thu

- chi, khấu hao, công nợ, thuế…

- Quản lý công nợ phải thu và phải trả.

- Kiểm tra và lập báo cáo về tình trạng thu-chi từng dự án.

- Thu thập và xử lý dữ liệu, chứng từ kế toán.

Công việc hằng tháng:

- Làm báo cáo nghiệp vụ hằng tháng như báo cáo thuế và tờ khai thuế GTGT.

- Tính toán lương theo hợp đồng lao động.

- Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ.

- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và khấu hao.

Công việc hằng quý:

- Lập báo cáo quý như báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Tổng hợp, thống kê và đối chiếu các số liệu báo cáo.

- Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh trong quý.

Công việc hằng năm:

- Lập báo cáo tài chính.

- Kiểm tra số liệu cuối kỳ.

- In và lưu trữ sổ sách theo quy định

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán tổng hợp, các quy định về thuế, luật kế toán.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel, các phần mềm tin học văn phòng.

Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu, lập báo cáo.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển

