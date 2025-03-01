Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH TM & SX Triệu Cơ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH TM & SX Triệu Cơ
- Hồ Chí Minh: 48 đường số 4, KDC Phú Lâm C, An Lạc A,Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác kế toán và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hạch toán,hoàn thuế theo quy định pháp luật
Lập báo cáo tài chính hàng tháng,quý và năm,quyết toán thuế TNDN,TNCN theo đúng định kỳ
Kiểm tra ,sắp xếp, đề xuất việc chi trả phù hợp với quy định pháp luật về kế toán
Chịu trách nhiệm báo cáo về tình hình liên quan đến vấn đề tài chính, kế toán.
Thực hiện đối chiếu,thu hồi công nợ
Tham mưu cho BGĐ về chính sách thuế
Xuất hóa đơn, BHXH,….
Thời gian làm việc: 8h00-17h00 thứ 2 đến thứ 7
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trách nhiệm trong công việc
Bằng cao đẳng hoặc đại học
Tại Công Ty TNHH TM & SX Triệu Cơ Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bhxh,bhyt,
Thưởng lễ, tết,…
Du lịch hằng năm
Phép năm
Môi trường năng động thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM & SX Triệu Cơ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
