Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH TM & SX Triệu Cơ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 đường số 4, KDC Phú Lâm C, An Lạc A,Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác kế toán và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hạch toán,hoàn thuế theo quy định pháp luật

Lập báo cáo tài chính hàng tháng,quý và năm,quyết toán thuế TNDN,TNCN theo đúng định kỳ

Kiểm tra ,sắp xếp, đề xuất việc chi trả phù hợp với quy định pháp luật về kế toán

Chịu trách nhiệm báo cáo về tình hình liên quan đến vấn đề tài chính, kế toán.

Thực hiện đối chiếu,thu hồi công nợ

Tham mưu cho BGĐ về chính sách thuế

Xuất hóa đơn, BHXH,….

Thời gian làm việc: 8h00-17h00 thứ 2 đến thứ 7

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thuế, hoàn thuế,…

Có trách nhiệm trong công việc

Bằng cao đẳng hoặc đại học

Tại Công Ty TNHH TM & SX Triệu Cơ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Tham gia bhxh,bhyt,

Thưởng lễ, tết,…

Du lịch hằng năm

Phép năm

Môi trường năng động thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM & SX Triệu Cơ

