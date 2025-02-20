Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Năng Lượng Hà Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Năng Lượng Hà Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Năng Lượng Hà Thiên
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Năng Lượng Hà Thiên

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Năng Lượng Hà Thiên

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 27B Đường TL 19, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tổ chức kiểm tra báo cáo, thống kê chi phí hoạt động kinh doanh Công ty hàng tháng, quý, năm. Phân tích chi tiết từng khoản mục chi phí của Công ty, từ đó đề xuất các biện pháp tiết giảm chi phí hiệu quả
Tư vấn, tham mưu, nhanh chóng cập nhật và nắm bắt các chương trình lãi suất ưu đãi để vay vốn ngân hàng hiệu quả, đảm bảo nhận được lãi suất tốt nhất. Tổ chức thực hiện và kiểm soát các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng (hồ sơ vay vốn, trả nợ, bảo lãnh, chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay...). Chủ động liên hệ với ngân hàng để thực hiện các công việc đã yêu cầu, đồng thời giải đáp mọi thắc mắc từ phía ngân hàng. Theo dõi và quản lý lịch trả nợ vay và lãi vay theo từng khế ước, đảm bảo tuân thủ đúng hạn và tránh phát sinh nợ quá hạn.
Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty, các điều khoản thanh toán nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty. Kiểm tra BCTC khách hàng để đánh giá năng lực tài chính của khách hàng
Chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan hữu quan như: Thuế, kho bạc nhà nước... và các đối tác như Ngân hàng, kiểm toán, nhà cung cấp, nhà đầu tư
Kiểm tra nghiệp vụ hạch toán, kiểm tra sự cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp, lập báo thuế, báo cáo tài chính.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp & Ban Giám Đốc phân công.
Tổ chức hệ thống kế toán
Cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán đảm bảo số liệu chính xác, trung thực và kịp thời đầy đủ hoạt động kinh doanh công ty.
Phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên và hướng dẫn các nghiệp vụ thuộc phần hành kế toán.
Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc của Phòng để kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của phòng và mỗi thành viên đạt hiệu qủa cao nhất.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học
Kinh nghiệm: 2 năm, độ tuổi 25t-37t.
Chuyên môn/nghiệp vụ: Kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính – ngân hàng.
Chứng chỉ đã qua các khóa đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu chức danh/công việc: Chứng chỉ kế toán trưởng (điểm cộng).
Nghiệp vụ kế toán, am hiểu về Luật thuế doanh nghiệp
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổng hợp và hướng dẫn
Sử dụng thành thạo phần mềm MISA, ERP

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Năng Lượng Hà Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thảo thuận: 12 đến 18 Triệu
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Năng Lượng Hà Thiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Năng Lượng Hà Thiên

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Năng Lượng Hà Thiên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 12/5a, Đường Phan Văn Hớn, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

