Tuyển Kế toán thuế JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại JobsGO Recruit
- Hồ Chí Minh:
- 199 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng + thống kê hoá đơn
Theo dõi thu hồi công nợ , tổng hợp đối chiếu + báo cáo
Đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng, nhà cung cấp;
Xuất hóa đơn
Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công từ cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên mới ra trường
Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tốt trong công việc và cuộc sống
Chịu được áp lực công việc và tập trung chăm chỉ
Năng động, hoạt bát, trung thực có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc thứ 2 - thứ 7 + 2 ngày chủ nhật/tháng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI