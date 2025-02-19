Tuyển Kế toán thuế JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 199 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng + thống kê hoá đơn

Theo dõi thu hồi công nợ , tổng hợp đối chiếu + báo cáo

Đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng, nhà cung cấp;

Xuất hóa đơn

Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Sinh viên mới ra trường

Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tốt trong công việc và cuộc sống

Chịu được áp lực công việc và tập trung chăm chỉ

Năng động, hoạt bát, trung thực có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 7 - 9 triệu/ tháng tùy năng lực

Làm việc thứ 2 - thứ 7 + 2 ngày chủ nhật/tháng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

