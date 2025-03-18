Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Mức lương
1,000 - 1,800 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 9B Tân Thới Nhất 25, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 1,000 - 1,800 USD
Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của công ty.
Lập và phân tích báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán và thuế.
Kiểm soát nội bộ, tối ưu hóa quy trình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và công cụ văn phòng.
Với Mức Lương 1,000 - 1,800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán / Quản lý tài chính. (Không bắt buộc)
Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, nghiệp vụ kế toán thành thạo.
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Tư duy rõ ràng, làm việc có tổ chức, tinh thần trách nhiệm cao
Nam/Nữ 25 tuổi trở lên.
Tiếng Trung lưu loát (nghe nói đọc viết)
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng Lễ, Tết & nhiều phúc lợi hấp dẫn
Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững, môi trường làm việc thoải mái
Bao cơm trưa, chi phí xăng xe, phòng trọ, phụ cấp chuyên cần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
