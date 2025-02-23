Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 23 Lô V, đường số 1, An Lạc A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xuất hoá đơn theo yêu cầu kinh doanh
Xác nhận đơn đã giao và thanh toán trên phần mềm sapo
Tổng hợp hoá đơn đầu vào, chứng từ đầu vào tương ứng
Chấm công, tính lương, thưởng, BHXH
Báo cáo thuế, TNCN hàng quý
Lập báo cáo tài chính năm
Thanh toán nhà cung cấp
Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu BGD
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiếu 1 năm
Đã từng làm BCT, BCTC
Đã từng làm BCT, BCTC
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động
Thường xuyên sinh hoạt tập thể, vui chơi, ăn uống
Thường xuyên sinh hoạt tập thể, vui chơi, ăn uống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI