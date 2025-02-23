Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Lô V, đường số 1, An Lạc A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xuất hoá đơn theo yêu cầu kinh doanh

Xác nhận đơn đã giao và thanh toán trên phần mềm sapo

Tổng hợp hoá đơn đầu vào, chứng từ đầu vào tương ứng

Chấm công, tính lương, thưởng, BHXH

Báo cáo thuế, TNCN hàng quý

Lập báo cáo tài chính năm

Thanh toán nhà cung cấp

Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu BGD

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiếu 1 năm

Đã từng làm BCT, BCTC

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động

Thường xuyên sinh hoạt tập thể, vui chơi, ăn uống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG

