Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 23 Lô V, đường số 1, An Lạc A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xuất hoá đơn theo yêu cầu kinh doanh
Xác nhận đơn đã giao và thanh toán trên phần mềm sapo
Tổng hợp hoá đơn đầu vào, chứng từ đầu vào tương ứng
Chấm công, tính lương, thưởng, BHXH
Báo cáo thuế, TNCN hàng quý
Lập báo cáo tài chính năm
Thanh toán nhà cung cấp
Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu BGD

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiếu 1 năm
Đã từng làm BCT, BCTC

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động
Thường xuyên sinh hoạt tập thể, vui chơi, ăn uống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỦ KHANG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 23 Lô V, Đường số 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

