Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Dongsung Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 27 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Q.1, TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Thực hiện và nộp các báo cáo định kỳ (Thuế, thống kê, lao động,…).

- Thực hiện và quản lý tình hình thu – chi tiền của công ty: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

- Chấm công, tính lương làm các công việc theo sự phân công của BGĐ

- Hoạt động năng nổ các phong trào theo sự chỉ đạo .Làm việc theo nhóm để hỗ trợ nhau. Đặc biệt là giúp nhau。Thực hiện và quản lý công nợ theo từng dự án và toàn công ty.

- Thực hiện và quản lý công nợ theo từng dự án và toàn công ty.

- Lập báo cáo tiền và công nợ trình Ban Giám Đốc theo định kỳ.

- Lao động: tuyển dụng lao động, làm hợp đồng lao động, đăng ký MST người lao động và người phụ thuộc, làm hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, chấm công, làm bảng lương,…

- Nhận, ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán.

- Và các công việc liên quan đến kế toán khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết tiếng anh là một lợi thế

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Cẩn thận, trung thực, làm việc nguyên tắc và có trách nhiệm.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Tính tình vui vẻ, hòa đồng, giao tiếp tốt, hoạt bát & chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Dongsung Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Được đóng BHXH, BHYT & BHTN và các chế độ khác theo quy định của Bộ luật lao động.

- Du lịch, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

- Nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Dongsung Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin