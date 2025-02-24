Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36/72 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra thuế.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hồ sơ liên quan đến thủ tục kế toán, thuế trước khi trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh của Công ty.

Phối hợp với các đơn vị: Thu hồi và quản lý công nợ.

Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục kiểm toán báo cáo hàng năm.

Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định (TK GTGT, TNCN, …).

Lập BCTC sơ bộ hàng quý, cuối năm.

Tổ chức lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán.

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Đối với kinh nghiệm 1 - 3 năm, từng làm trong công ty sản xuất.

Đối với kinh nghiệm 3 - 5 năm, từng làm BCTC, quyết toán thuế,...

Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Fast, hoặc các phần mềm tương đương.

Hiểu biết sâu về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.

Từng sử dụng các phần mềm kế toán, thành tạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG Thì Được Hưởng Những Gì

Đối với kinh nghiệm 1 - 3 năm: 11 - 13tr/tháng.

Đối với kinh nghiệm 3 - 5 năm: 14 - 16tr/tháng.

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có phụ cấp ăn trưa hàng tháng.

Nghỉ phép hàng năm theo quy định.

Phúc lợi khác: thưởng lễ, tết,..., du lịch hằng năm, tham gia bảo hiểm sức khỏe theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG

