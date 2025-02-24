Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 745/16 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Xuất hóa đơn điện tử

- Thu, Chi Công Nợ. Lập kế hoạch theo dõi dòng tiền

- Tập hợp chứng từ kế toán theo tháng nộp Quản Lý

- Quản lý và sắp xếp hợp đồng, chứng từ khoa học, hợp lệ

- Tính lương, Chấm Công

- Các công việc khác do cấp trên giao phó.

- Độ tuổi từ 22-30

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính quy trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

- Nắm rõ quy định của pháp luật về nguyên tắc và chuẩn mực kế toán

- Có kĩ năng phân tích và tổng hợp số liệu báo cáo.

- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm , chủ động với công việc.

- Kỹ năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Thịnh Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng phù hợp với năng lực làm việc 8.000.000-12.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)

- Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Môi trường làm việc văn minh,trẻ trung, năng động, sáng tạo

- Được trang bị điều kiện làm việc tốt nhất, văn phòng khang trang rộng rãi.

- Đánh giá tăng lương: Định kỳ từ 1-2 lần/năm dựa trên thành tích và đóng góp của nhân viên

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

- Thời gian làm việc: 8:00am –17:30pm (nghỉ trưa 1,5 tiếng) từ thứ 2 đến chiều thứ 7

