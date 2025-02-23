Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG FINN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG FINN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG FINN
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG FINN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG FINN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29 Thảo điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Dự toán công trình để nắm được chính xác định mức chi phí, khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức theo dự toán từng công trình.
- Theo dõi, kiểm tra và kiểm soát tất cả các khoản thanh toán trước khi thực hiện.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, sổ sách thu – chi.
- Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kế toán. Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu giám đốc.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Xuất hóa đơn GTGT, theo dõi kiểm tra tất cả các hóa đơn khai thuế hàng tháng.
- Hạch toán nghiệp vụ phát sinh, chứng từ, sổ sách kế toán trên phần mềm Misa.
- Theo dõi hạch toán công nợ phải thu, phải trả. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- Đảm bảo tất cả các vấn đề thuế được xử lý đúng và phù hợp với quy định hiện hành.
- Thực hiện kê khai và nộp báo cáo định kỳ theo quy định pháp luật: Tờ khai thuế GTGT, tờ khai Thuế TNCN, BCTC năm, tờ khai Quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của BLĐ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán.
- Có ít nhất 3 năm tại vị trí tương đương.
- Nghiệp vụ tổng hợp, phân tích và lập báo cáo tốt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng excel, phần mềm kế toán Misa
- Tính cách: Trung thực, Cẩn thận và chăm chỉ, giao tiếp tốt.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Yêu cầu bắt buộc: Từng làm trong công ty thiết kế xây dựng nội thất.
Yêu cầu khác:
• Độ tuổi từ 23-35T
• Ngoại hình sáng

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG FINN Thì Được Hưởng Những Gì

• Tổng thu nhập: 15 – 20TR/1 tháng
• Thưởng lễ/tết/sinh nhật,...
• Xét tăng lương hàng năm..
• Môi trường làm việc thân thiện/vui vẻ và có trách nhiệm,....
• Thời gian làm việc giờ hành chính
• Được hưởng các chế độ thai sản, BHYT, BHXH, ... theo quy định pháp luật
• Thời gian làm việc 8h30- 17h30 từ sáng thứ 2 đến hết sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật
• Địa điểm làm việc: 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG FINN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG FINN

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG FINN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

