Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG FINN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Thảo điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Dự toán công trình để nắm được chính xác định mức chi phí, khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức theo dự toán từng công trình.

- Theo dõi, kiểm tra và kiểm soát tất cả các khoản thanh toán trước khi thực hiện.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, sổ sách thu – chi.

- Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kế toán. Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu giám đốc.

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Xuất hóa đơn GTGT, theo dõi kiểm tra tất cả các hóa đơn khai thuế hàng tháng.

- Hạch toán nghiệp vụ phát sinh, chứng từ, sổ sách kế toán trên phần mềm Misa.

- Theo dõi hạch toán công nợ phải thu, phải trả. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

- Đảm bảo tất cả các vấn đề thuế được xử lý đúng và phù hợp với quy định hiện hành.

- Thực hiện kê khai và nộp báo cáo định kỳ theo quy định pháp luật: Tờ khai thuế GTGT, tờ khai Thuế TNCN, BCTC năm, tờ khai Quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của BLĐ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán.

- Có ít nhất 3 năm tại vị trí tương đương.

- Nghiệp vụ tổng hợp, phân tích và lập báo cáo tốt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng excel, phần mềm kế toán Misa

- Tính cách: Trung thực, Cẩn thận và chăm chỉ, giao tiếp tốt.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Yêu cầu bắt buộc: Từng làm trong công ty thiết kế xây dựng nội thất.

Yêu cầu khác:

• Độ tuổi từ 23-35T

• Ngoại hình sáng

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG FINN Thì Được Hưởng Những Gì

• Tổng thu nhập: 15 – 20TR/1 tháng

• Thưởng lễ/tết/sinh nhật,...

• Xét tăng lương hàng năm..

• Môi trường làm việc thân thiện/vui vẻ và có trách nhiệm,....

• Thời gian làm việc giờ hành chính

• Được hưởng các chế độ thai sản, BHYT, BHXH, ... theo quy định pháp luật

• Thời gian làm việc 8h30- 17h30 từ sáng thứ 2 đến hết sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật

• Địa điểm làm việc: 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG FINN

