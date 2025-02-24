Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 1, Tòa nhà TSA, 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quân Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra đối chiếu quỹ tiền mặt, sao kê ngân hàng
- Kiểm tra đối chiếu giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Hạch toán tập hợp hạch toán nghiệp vụ khi phát sinh cuối tháng, phân bổ CCDC, KHTSCĐ, nghiệp vụ khác
- Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu, phải trả
- Báo cáo thuế hàng quý (GTGT, TNCN, TNDN), Báo cáo quyết toán năm
- Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán và các báo cáo khác khi có yêu cầu
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí Kế toán tổng hợp
- Ưu tiên nữ, 25 - 32 tuổi
- Chịu khó, chi tiết, cẩn thận.
- Tinh thần trách nhiệm, tinh thần chủ động
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc lành mạnh (thân và tâm)
Chính sách Chế độ phúc lợi đầy đủ, sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building
Thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ tết, tháng 13,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI