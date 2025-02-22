Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KERUI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Kế toán tổng hợp

CÔNG TY TNHH KERUI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH KERUI VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KERUI VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 917 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...
Theo dõi và quản lý công nợ
Quản lý và lưu trữ háo đơn, chứng từ, sổ sách, số liệu kế toán
Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (báo cáo thuế, báo cáo tài chính...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu
Chịu trách nhiệm về tài khoản công ty, kê khai thuế và tính lương cho nhân viên, kê khai bảng lương, hồ sơ BHXH
Nộp tiền thuế, tờ khai thuế
Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng bán lẻ và thương mại điện tử
Có tiếng Trung là 1 lợi thế
Tin học văn phòng khá (Đặc biệt là Excel)
Có khả năng ứng biến linh hoạt trong công việc
Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH KERUI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thương lượng theo năng lực
Tham gia đày đủ các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật
Có chính sách tăng lương hằng năm
Thưởng thâm niên Nhân viên Xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KERUI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KERUI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KERUI VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 26/19/5E Đường Lâm Hoành , KP5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

