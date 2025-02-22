Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KERUI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 917 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...

Theo dõi và quản lý công nợ

Quản lý và lưu trữ háo đơn, chứng từ, sổ sách, số liệu kế toán

Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (báo cáo thuế, báo cáo tài chính...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu

Chịu trách nhiệm về tài khoản công ty, kê khai thuế và tính lương cho nhân viên, kê khai bảng lương, hồ sơ BHXH

Nộp tiền thuế, tờ khai thuế

Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên

Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng bán lẻ và thương mại điện tử

Có tiếng Trung là 1 lợi thế

Tin học văn phòng khá (Đặc biệt là Excel)

Có khả năng ứng biến linh hoạt trong công việc

Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH KERUI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thương lượng theo năng lực

Tham gia đày đủ các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật

Có chính sách tăng lương hằng năm

Thưởng thâm niên Nhân viên Xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KERUI VIỆT NAM

