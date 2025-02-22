Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KERUI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KERUI VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 917 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...
Theo dõi và quản lý công nợ
Quản lý và lưu trữ háo đơn, chứng từ, sổ sách, số liệu kế toán
Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (báo cáo thuế, báo cáo tài chính...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu
Chịu trách nhiệm về tài khoản công ty, kê khai thuế và tính lương cho nhân viên, kê khai bảng lương, hồ sơ BHXH
Nộp tiền thuế, tờ khai thuế
Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị...)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng bán lẻ và thương mại điện tử
Có tiếng Trung là 1 lợi thế
Tin học văn phòng khá (Đặc biệt là Excel)
Có khả năng ứng biến linh hoạt trong công việc
Có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH KERUI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đày đủ các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật
Có chính sách tăng lương hằng năm
Thưởng thâm niên Nhân viên Xuất sắc
