Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - ● 34/24 đường Thới Tam Thôn 18, ấp Tam Đông 1 , xã Thới Tam Thôn, Hóc môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện ghi nhận và đối chiếu số liệu giữa dữ liệu chi tiết và tổng hợp trên hệ thống\

Thực hiện các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Thu thập các hóa đơn đầu vào, xuất hóa đơn đầu ra và lưu trữ hồ sơ theo đúng chuẩn mực kế toán

Tham gia công tác kiểm kê tại bộ phận kho

Cung cấp, thống kê và tổng hợp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Thực hiện các giao dịch và các công việc liên quan đến hồ sơ ngân hàng nếu có

Đối soát với đơn vị vận chuyển hàng tuần

Thực các thủ tục thu chi nội bộ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao.

Giỏi trong các lĩnh vực của kế toán, tài chính, thống kê.

Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-17tr hoặc thỏa thuận theo năng lực

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Free thức ăn nhanh, mì gói, snack, rau củ quả, trái cây

Party target cuối tháng

Thưởng KPI cuối năm

Thưởng các ngày lễ 30/4, 2/9, 20/10, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ…

Tham gia các hoạt động team building/du lịch hàng năm

Làm việc trong môi trường start-up nhiều cơ hội thăng tiến và ưu tiên cá nhân gắn bó lâu dài với công ty với lộ trình công danh rõ ràng

Rèn luyện năng lực và nhiều kỹ năng với task công việc phong phú

Được hưởng đầy đủ chế độ nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN

Được công ty mua Bảo Hiểm sức khỏe gói cao cấp riêng khi được vào danh sách cán bộ chủ chốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin