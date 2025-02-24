Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM DV Mắt Kính Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH TM DV Mắt Kính Nam Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 343/51 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Địa chỉ: Số 343/51 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP HCM
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: từ 30 tuổi trở lên, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trên 1-2 năm ở vị trí tương đương.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán, hạch toán
- Có khả năng thích ứng nhiều môi trường khác nhau, giao tiếp tốt, thái độ tích cực
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, nắm vững chuẩn mực, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, khả năng tổng hợp báo cáo.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực,
- Ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, hòa đồng
- Thời gian thử việc từ 1-3 tháng tùy năng lực
Tại Công ty TNHH TM DV Mắt Kính Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Mắt Kính Nam Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
