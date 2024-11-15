Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, số liệu tồn kho, báo cáo tồn kho định kỳ hàng tháng.

- Kiểm tra các nghiệp vụ nhập hàng, trả hàng còn pending, báo kế toán kho xử lý.

- Giám sát thực hiện việc kiểm kê & đối chiếu số liệu tồn kho thành phẩm.

- Kiểm tra, kiểm soát hệ thống sổ sách kế toán

- Chấm công, tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở nên chuyên ngành Kế toán.

- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm.

- Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo tốt.

- Sử dụng phần mềm Kế toán Misa, phần mềm bán hàng Nhanhvn hoặc kiotviet

- Có thể làm việc độc lập, kiên trì, chịu khó, có trí tiến thủ trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

- Thu nhập 10-15 triệu (Lương cứng + thưởng )

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép năm, lễ tết, hiếu hỉ

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

- Tham gia Teambuilding, du lịch, sinh nhật, liên hoan,..

Địa điểm làm việc: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Thời gian làm việc: 8h30-17h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group

