Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng văn phòng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán tổng hợp theo đúng các chính sách, quy định của Nhà nước.

Lập các phần hành của báo cáo tài chính, báo cáo thuyết minh theo yêu cầu của cơ quan quản lý và cơ quan chủ quản

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: trích lập dự phòng, xử lý nợ bằng quỹ dự phòng, phân phối lợi nhuận, các khoản đầu tư, điều chỉnh sai sót .. .và các nghiệp vụ liên quan hoạt động nguồn vốn

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán trở lên;

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

Khả năng làm việc trong một nhóm và quản lý nhóm, linh động, khả năng làm việc trong

những môi trường khác nhau và dưới áp lực công việc;

Sử dụng thành thạo Word, Excel;

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận.

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm

hiện hành.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau…

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.

Có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)

