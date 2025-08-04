Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng văn phòng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán tổng hợp theo đúng các chính sách, quy định của Nhà nước.
Lập các phần hành của báo cáo tài chính, báo cáo thuyết minh theo yêu cầu của cơ quan quản lý và cơ quan chủ quản
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: trích lập dự phòng, xử lý nợ bằng quỹ dự phòng, phân phối lợi nhuận, các khoản đầu tư, điều chỉnh sai sót .. .và các nghiệp vụ liên quan hoạt động nguồn vốn
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán trở lên;
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
Khả năng làm việc trong một nhóm và quản lý nhóm, linh động, khả năng làm việc trong
những môi trường khác nhau và dưới áp lực công việc;
Sử dụng thành thạo Word, Excel;
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận.
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm
hiện hành.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau…
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.
Có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)

Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

