Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DU LỊCH BEE CHOICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 93 Lò Đúc, HB, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thu thập, tổng hợp, hạch toán và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, công nợ, kho, TSCĐ, CCDC, Lương, bảo hiểm....

Lập và gửi các tờ khai thuế theo quy định

Giao dịch cơ quan thuế, bảo hiểm, ngân hàng

Lập các báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, có kinh nghiệm làm vị trí tương đương từ 3 năm trở lên

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán fast

Xử lý công việc nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm kế toán xuất nhập khẩu.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DU LỊCH BEE CHOICES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 12 -20 Triệu

Tham gia BHXH đẩy đủ theo quy định của Công ty và luật lao động

Môi trường làm việc thân thiện và năng động, có cơ hội thăng tiến nhanh chóng.

Hưởng lương tháng 13 và thưởng lễ tết

Hưởng các chế độ lễ tết, hiếu hỷ, du lịch, nghỉ mát,...theo quy định chung của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

