Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DU LỊCH BEE CHOICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DU LỊCH BEE CHOICES
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 93 Lò Đúc, HB, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Thu thập, tổng hợp, hạch toán và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, công nợ, kho, TSCĐ, CCDC, Lương, bảo hiểm....
Lập và gửi các tờ khai thuế theo quy định
Giao dịch cơ quan thuế, bảo hiểm, ngân hàng
Lập các báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, có kinh nghiệm làm vị trí tương đương từ 3 năm trở lên
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán fast
Xử lý công việc nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm kế toán xuất nhập khẩu.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán fast
Xử lý công việc nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm kế toán xuất nhập khẩu.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DU LỊCH BEE CHOICES Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : 12 -20 Triệu
Tham gia BHXH đẩy đủ theo quy định của Công ty và luật lao động
Môi trường làm việc thân thiện và năng động, có cơ hội thăng tiến nhanh chóng.
Hưởng lương tháng 13 và thưởng lễ tết
Hưởng các chế độ lễ tết, hiếu hỷ, du lịch, nghỉ mát,...theo quy định chung của Công ty
Tham gia BHXH đẩy đủ theo quy định của Công ty và luật lao động
Môi trường làm việc thân thiện và năng động, có cơ hội thăng tiến nhanh chóng.
Hưởng lương tháng 13 và thưởng lễ tết
Hưởng các chế độ lễ tết, hiếu hỷ, du lịch, nghỉ mát,...theo quy định chung của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DU LỊCH BEE CHOICES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI