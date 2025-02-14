Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 46, Sunrise E, Phố đi bộ KDT The Manor Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

• Hạch toán chi tiết các các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu, chi phí, tường trình

• Kiểm soát định mức sản xuất.

• Quản lý, kiểm tra, kiểm soát, theo dõi sổ sách kế toán, lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

• Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên

Đối soát tiền, công nợ, hàng hoá với khách hàng và nhà cung cấp

• Phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác, với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

• Kiểm soát nhập xuất tồn nguyên vật liệu, hàng hóa, tài sản trên phần mềm kế toán

• Theo dõi bảng TS toàn công ty.

• Đối chiếu công nợ với khách hàng, Nhận lại xác nhận công nợ của Khách hàng, Hỗ trợ Kinh doanh, thu hồi công nợ, Hoàn thiện các hồ sơ chứng từ, Hỗ trợ xuất hóa đơn

• Theo dõi thời hạn thanh toán, công nợ đến hạn, quá hạn, công nợ khó đòi cần xử lý

• Báo cáo dữ liệu công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp hàng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của ban lãnh đạo

• Hạch toán và xuất hóa đơn đầy đủ lên phầm mềm Misa, in phiếu kế toán đầy đủ.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ ĐH trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán..

• Có kinh nghiệm làm kế toán giá thành từ 2 năm trở lên ở các doanh nghiệp chuyên sản xuất, nhà máy dược...

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Eshop

• Kỹ năng mềm về word, excel, biết sử dụng các hàm để thiết lập bảng biểu, số liệu, báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng từ 12 triệu cứng + kpi + thưởng

Làm việc trong một môi trường năng động, được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.

Nhiều cơ hội thăng tiến, thưởng quý, thưởng năm, thưởng định kỳ, lễ tết...

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ lễ, tết, phép năm ...

Tham gia du lịch, team buiding

Thưởng sinh nhật + Voucher mua sản phẩm công ty ( ck đến 40%)

Happy Friday mỗi chiều thứ 6 hàng tuần

Cơ hội sự nghiệp: Môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến, được làm, được sáng tạo, khẳng định bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin