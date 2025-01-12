Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 70, phố Thượng Thuỵ, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

- Đã làm kế toán tổng hợp trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng.

- Trực tiếp làm việc với ngân hàng về hạn mức tín dụng hàng năm, phụ trách và làm hồ sơ vay vốn, các hồ sơ bảo lãnh...và báo cáo gửi ngân hàng theo định kỳ;

- Lập kế hoạch dòng tiền và lên kế hoạch đáo hạn, làm báo cáo theo dõi tiền vay và thư bảo lãnh;

- Theo dõi tiến độ cung cấp, thi công theo hợp đồng và kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, thanh toán công trình CĐT và thầu phụ;

- Quản lý chi phí các dự án công trình, kiểm tra, theo dõi các chi phí định mức thực hiện;

- Quản lý công nợ phải thu, phải trả của khách hàng, lập biên bản đối chiếu công nợ;

- Tính lương cho CBNV, tính thuế TNCN;

- Kiểm tra, kiểm soát các đề nghị thanh toán, theo dõi các chi phí của công ty

- Lập kế hoạch thu - chi, chi phí và lên kế hoạch dòng tiền về và đè xuất các phương án xử lý dòng tiền;

- Kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa sổ chi tiết và tổng hợp;

- Lập báo cáo thuế định kỳ: Thuế GTGT, thuế TNCN;

- Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN;

- Xuất hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi xuất nhập, lưu trữ bảo quản, hạch toán lên phần mềm;

- Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách thuế;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính;

5 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán tổng hợp xây lắp - xây dựng;

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng, đặc biệt là Excel;

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Chủ động trong công việc, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập tốt.

Tính cẩn thận, trung thực, chịu khó.

Được nghỉ các ngày phép, lễ, tết trong năm theo quy định của nhà nước.

- Lương từ 13tr-16tr/tháng (Thoả thuận khi phỏng vấn)

- Thưởng các dịp lễ tết hàng năm (30/4, 2/9...) thưởng Tết Âm lịch, thưởng doanh thu năm theo quy định của Tổng công ty;

- Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN đóng đầy đủ theo quy định của Nhà Nước;

- Các chế độ phúc lợi khác như: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát...

