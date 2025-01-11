Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Gia Phạm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Gia Phạm
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- D36
- TT18 KĐT Văn Quán,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tổng hợp dự án, thu chi hằng ngày
Lập hợp đồng, báo giá, chứng từ, xuất hoá đơn
Tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp các chứng từ thanh toán, hoá đơn và chi phí
Ghi nhận và theo dõi các khoản phải trả để thanh toán đúng thời hạn
Lên dự toán và theo dõi chi phí, tổng hợp lỗ lãi các dự án.
Nhận và kiểm tra chứng từ, hạch toán lên sổ sách
Lập HĐLĐ, bảng lương, bảng trích BHXH hàng tháng.
Lập báo cáo theo quý
Đi làm ngay
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kế toán
Nam/nữ/LGBT: 1987-1995
Có 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.
Chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình làm việc.
Có thể đi công tác xa và làm việc theo nhóm.
Yêu thích về thiết kế, phát triển thương hiệu, tổ chức sự kiện
Nam/nữ/LGBT: 1987-1995
Có 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.
Chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình làm việc.
Có thể đi công tác xa và làm việc theo nhóm.
Yêu thích về thiết kế, phát triển thương hiệu, tổ chức sự kiện
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Gia Phạm Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 10 - 12 triệu/tháng
Thưởng thâm niên, thưởng tết
12 ngày phép/năm
Đóng bảo hiểm xã hội
Tăng lương theo năng lực
Thưởng thâm niên, thưởng tết
12 ngày phép/năm
Đóng bảo hiểm xã hội
Tăng lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Gia Phạm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
