Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Gia Phạm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - D36 - TT18 KĐT Văn Quán,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tổng hợp dự án, thu chi hằng ngày

Lập hợp đồng, báo giá, chứng từ, xuất hoá đơn

Tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp các chứng từ thanh toán, hoá đơn và chi phí

Ghi nhận và theo dõi các khoản phải trả để thanh toán đúng thời hạn

Lên dự toán và theo dõi chi phí, tổng hợp lỗ lãi các dự án.

Nhận và kiểm tra chứng từ, hạch toán lên sổ sách

Lập HĐLĐ, bảng lương, bảng trích BHXH hàng tháng.

Lập báo cáo theo quý

Đi làm ngay

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kế toán

Nam/nữ/LGBT: 1987-1995

Có 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.

Chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình làm việc.

Có thể đi công tác xa và làm việc theo nhóm.

Yêu thích về thiết kế, phát triển thương hiệu, tổ chức sự kiện

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Gia Phạm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10 - 12 triệu/tháng

Thưởng thâm niên, thưởng tết

12 ngày phép/năm

Đóng bảo hiểm xã hội

Tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Gia Phạm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin