Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Bkav làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Bkav
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Công ty cổ phần Bkav

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Bkav

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tập hợp xử lý hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi, hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ;
Tính toán, quản lý, kiểm soát các loại giá thành cho từng sản phẩm;
Kiểm soát công tác tính toán, trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế phải nộp ngân sách, các quỹ để lại Công ty và thanh toán đúng hạn các khoản vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả;
Thiết lập và thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo dòng tiền, báo cáo thuế định kỳ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc;
Định kỳ/bất thường thực hiện kiểm kê sản phẩm;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.
Tin học văn phòng tốt, đặc biệt là MS Word, Excel. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán tổng hợp tại các Công ty Công nghệ thông tin.
Có tinh thần kỉ luật, trách nhiệm, nhiệt tình, chăm chỉ, nhạy bén, trung thực.

Tại Công ty cổ phần Bkav Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10 triệu - 15 triệu, theo năng lực, kiến thức và kinh nghiệm.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h00 - 17h00; Riêng thứ 7 được nghỉ cách tuần. Vào tuần đi làm, thứ 7 làm từ 8h00 - 12h00.
Công ty đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BNN, không khấu trừ vào lương.
Chế độ nghỉ phép, ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước.
Xét thưởng theo dự án, thưởng cuối năm theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hàng năm được xét duyệt tăng lương theo năng lực, trình độ chuyên môn.
Có các khoản phụ cấp khác: Phụ cấp ăn trưa, cấp phát chăn gối, hỗ trợ xăng xe, mừng đám cưới, thăm hỏi ốm đau thai sản, được tặng quà sinh nhật.
Tham gia vào các hoạt động văn hóa: Sinh nhật Công ty, tham gia vào hoạt động 1/6 và Trung thu (dành cho các bé là con của nhân viên),...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bkav

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bkav

Công ty cổ phần Bkav

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa HH1 - Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

