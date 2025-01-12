Tuyển Kế toán tổng hợp Oe-Galaxy Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: p. 1008, Tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

− Kiểm tra các chứng từ và bút toán hạch toán

− Kiểm tra các khoản mục chi phí

− Kiểm soát việc sử dụng hóa đơn, chứng từ

− Quản lý công nợ, lệnh sửa chữa

− Kiểm soát tính tuân thủ, hợp lý, hợp lệ của chứng từ

− Rà soát và hỗ trợ các nhân viên kế toán thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán chính xác

− Cung cấp mẫu biểu, hướng dẫn các bộ phận chức năng trong công ty về các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến hoạt động tài chính kế toán

- Quản lý tài sản cố định

- Quản lý doanh thu - chi phí

− Hạch toán - theo dõi- kiểm soát doanh thu- chi phí của đại lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Tài chính- kế toán, kiểm toán

- Có kinh Ít nhất 1 năm ở vị trí KTT hoặc ít nhất 3 năm ở vị trí KTTH,

- Hiểu biết về các nghiệp vụ kinh tế ở tất cả các phân hệ kế toán

- Có khả năng bao quát, tổng hợp và phân tích, Tư duy hệ thống và tổng thể, Kỹ năng giải quyết vấn đề và tổng hợp đề xuất

- Hạch toán kế toán, Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán và những quy định về thuế

- Năng lực kiểm tra, kiểm soát

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng dành cho kế toán, word, excel....

- Biết sử dụng phần mềm MISA là một lợi thế

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề linh hoạt

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

- Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết tình huống khéo léo, nhanh nhạy

- Trách nhiệm, Chủ động, Trung trực, đáng tin cậy, Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, bảo mật, liêm khiết, Có ý thức chấp hành quy định

- Chịu được áp lực cao trong công việc, có thể trở thành Kế toán trưởng trong tương lai ngắn.

Tại Oe-Galaxy Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo năng lực, doanh số bán hàng của công ty.

- Thưởng Tết Âm lịch, thưởng doanh thu năm theo quy định của công ty.

- Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN đóng đầy đủ theo quy định của Nhà Nước;

- Các chế độ phúc lợi khác như: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát...

Cách Thức Ứng Tuyển

