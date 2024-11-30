Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Ghi nhận tất cả các giao dịch tài chính nội bộ như thu - chi của công ty. Thực hiện các bút toán nội bộ liên quan đến doanh thu, chi phí, công nợ, và các khoản mục tài chính khác.

Lập và ghi nhận các chứng từ kế toán liên quan đến các giao dịch tài chính của công ty. Kiểm tra và đối chiếu số liệu, đảm bảo tính chính xác của các bút toán kế toán.

Tổng hợp và phối hợp lập các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm, Đảm bảo báo cáo tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật.

Theo dõi và quản lý tài sản cố định, công nợ, thu – chi quỹ tiền mặt của công ty.

Kiểm tra sự phù hợp giữa số liệu kế toán với thực tế, báo cáo tài chính

Quản lý doanh thu: Ghi nhận đầy đủ doanh thu từ các dịch vụ nha khoa (khám, điều trị, thẩm mỹ, v.v.).

Quản lý tài khoản ngân hàng: Theo dõi và hạch toán các giao dịch tiền gửi, tiền chuyển khoản, và các khoản thu chi qua ngân hàng.

Quản lý, đối chiếu công nợ khách hàng: Ghi nhận và theo dõi các khoản công nợ từ khách hàng, nhà cung cấp chính xác

Theo dõi nhập - xuất vật tư: Ghi nhận và kiểm soát việc nhập - xuất vật tư, dụng cụ y tế và nha khoa.

Phối hợp thực hiện kiểm kê vật tư và tài sản định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

Lập và nộp các tờ khai thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu...) theo đúng quy định của pháp luật. Tính toán, theo dõi và đảm bảo nghĩa vụ thuế của công ty được thực hiện đúng hạn.

Lập các báo cáo như Báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu, báo cáo tài chính, báo cáo chi phí,...

Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành tài chính kế toán, tài chính

Từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các phòng khám, thẩm mỹ, bệnh viện

Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, chủ động với công việc.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Excel...)

Kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu tài chính tốt

Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội thăng tiến cao

Đóng bảo hiểm theo quy định của công ty

Phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác: Du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu, hỷ...

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin