Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 7 Lê Ngô Cát, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Hạch toán chi phí hằng tháng

Báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, BCTC, Thuế TTĐB

Báo cáo doanh thu, chi phí, tổng hợp

Báo cáo khác từ KTT

Quản lý dòng tiền

Theo dõi, đối chiếu, đôn đốc các khoản công nợ phải thu, phải trả

Quản lý và kiểm soát công việc của các kế toán viên

Phân bổ TSCĐ, tính giá thành, quản lý kho

Nắm rõ các quy tắc xuất nhập khẩu và hồ sơ liên quan

Công việc khác khi có yêu cầu của KTT

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm đảm nhiệm vị trí kế toán tổng hợp, phải trả trong công ty nhà hàng hoặc sản xuất.

Bằng Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

Có nghiệp vụ kế toán và nắm vững chế độ kế toán.

Am hiểu luật kế toán và các chuẩn mực kế toán.

Ưu tiên ứng viên sử dụng phần mềm Amis.

Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.

Cẩn thận, chỉnh chu, có tinh thần cầu tiến, cầu toàn trong công việc.

Có tính cam kết cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

- Lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn.

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin