Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION
Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 7 Lê Ngô Cát, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu
Hạch toán chi phí hằng tháng
Báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, BCTC, Thuế TTĐB
Báo cáo doanh thu, chi phí, tổng hợp
Báo cáo khác từ KTT
Quản lý dòng tiền
Theo dõi, đối chiếu, đôn đốc các khoản công nợ phải thu, phải trả
Quản lý và kiểm soát công việc của các kế toán viên
Phân bổ TSCĐ, tính giá thành, quản lý kho
Nắm rõ các quy tắc xuất nhập khẩu và hồ sơ liên quan
Công việc khác khi có yêu cầu của KTT
Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm đảm nhiệm vị trí kế toán tổng hợp, phải trả trong công ty nhà hàng hoặc sản xuất.
Bằng Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
Có nghiệp vụ kế toán và nắm vững chế độ kế toán.
Am hiểu luật kế toán và các chuẩn mực kế toán.
Ưu tiên ứng viên sử dụng phần mềm Amis.
Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.
Cẩn thận, chỉnh chu, có tinh thần cầu tiến, cầu toàn trong công việc.
Có tính cam kết cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
- Lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn.
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
