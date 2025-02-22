Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Phương Đông, Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Kế toán tổng hợp

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định;

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết;

- Lên báo cáo thuế theo quý, theo năm và in sổ sách kèm theo;

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng Công Ty;

- Theo dõi công nợ khối văn phòng, cửa hàng, kho vận, xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty;

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra;

- Lưu trữ dữ liệu kế toán;

- Giữ thông tin doanh nghiệp cũng như số liệu kế toán;

- Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của BGĐ;

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ. Độ tuổi: 26 – 35 tuổi;

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Trên 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán;

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, chế độ kế toán;

- Thái độ tích cực, chăm chỉ, cẩn thận; có trách nhiệm với công việc;

- Khả năng: Tự học hỏi, sáng tạo phương án công việc mới.

Tại CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10.000.000 - 15.000.000đ + trợ cấp gửi xe + trợ cấp ăn trưa

- Thưởng, phụ cấp khác: Phụ cấp gửi xe, Thưởng lễ, Thưởng cuối năm…

- Hỗ trợ thiết bị, phần mềm làm việc.

- Chính sách lương, thưởng: minh bạch, công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN

