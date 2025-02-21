Tuyển Kế toán tổng hợp Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 35, ngõ 66, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm soát chứng từ, hạch toán chi phí, lập - nộp báo cáo theo qui định nhà nước.
Lập báo cáo tài chính theo qui định của nhà nước/ nhà tài trợ, các báo cáo giải trình chi tiết.
Cung cấp số liệu, các cảnh báo về tiến độ giải ngân dự án cho Ban Giám đốc.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
Theo dõi và quản lý vấn đề tài chính của các hoạt động, dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính kế toán
Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 05 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên các bạn đã từng làm kế toán trong các tổ chức phi lợi nhuận
Nắm vững các chính sách thuế, quy định về lao động - tiền lương, các quy định về quản lý, sử dụng, trích khấu hao và hạch toán tài sản cố định.
Mạnh về thuế - có chứng chỉ kế toán trưởng là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, phần mềm kế toán.
Biết tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế
Tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + phúc lợi thỏa thuận theo đúng năng lực
Thử việc từ 1-2 tháng
Các phúc lợi khác (Thưởng Lễ, Tết, liên hoan, du lịch hàng năm..) theo chính sách nhân sự của tổ chức
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
