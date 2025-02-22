Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày, bút toán tổng hợp vào phần mềm kế toán.
Kế toán tính khấu hao và phân bổ công cụ, dụng cụ.
Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
Kiểm tra số liệu giữa chi tiết- tổng hợp.
Lập các báo cáo các loại thuế, báo cáo tài chính năm.
Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chuyên ngành kế toán ưu tiên các ứng viên của các trường Học viện Tài chính, Kinh tế Quốc Dân, Đại học Thương mại.
Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp từ 02 năm trở lên
Thành thạo phần mềm Fast, MISA và tin học văn phòng.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm kế toán tại Phòng khám.

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi, trải nghiệm và phát triển
Giờ làm: 8h30-17h30 (nghỉ trưa 01 tiếng) Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định Nhà nước
Được hưởng các chính sách phúc lợi: du lịch hàng năm, thưởng lễ, Tết,...
Khuyến khích các nhân sự gắn bó, cùng phát triển lâu dài với Công ty
Mức lương: 13-15 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

