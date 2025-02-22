Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet
- Hà Nội: Tầng 12, tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng (Ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ), Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
● Thu thập, tổng hợp, xử lý các số liệu kế toán: Phiếu chi, phiếu thu, hóa đơn, phiếu xuất, phiếu nhập,...; Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ, tiến hành ghi chép tài khoản vào các sổ sách liên quan.
● Hạch toán chi phí, doanh thu, thuế GTGT, khấu hao, công nợ, tài sản cố định, tài sản vô hình,... và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế.
● In sổ kế toán tổng hợp và chi tiết cho doanh nghiệp.
● Thống kê và tổng hợp sổ sách, chứng từ; Lưu trữ, sắp xếp, bảo quản các chứng từ, sổ sách theo đúng quy định pháp luật.
● Kiểm tra các định khoản, hạch toán nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa các sổ sách và chứng từ.
● Theo dõi và quản lý công nợ, đề xuất cho doanh nghiệp lập dự phòng hoặc xử lý nợ phải thu khó đòi của công ty.
● Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra khi số liệu chưa được rõ ràng.
● Phối hợp lên báo cáo tài chính theo quý, theo niên độ kế toán và các báo cáo quản trị, báo cáo thuế định kỳ.
● Hướng dẫn kế toán viên xử lý và định khoản các nghiệp vụ kế toán trong kỳ của doanh nghiệp.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Nắm vững nghiệp vụ Kế toán tổng hợp; am hiểu luật pháp, các quy định, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán.
● Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp; ưu tiên làm trong lĩnh vực giáo dục/đào tạo, truyền thông.
● Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa.
● Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
