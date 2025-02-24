Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH DTDAuto làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP NỘI BỘ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Phụ trách quản lý bộ phận Kế toán nội bộ và Văn phòng của Công ty

2. Công việc kế toán nội bộ:

Kế toán nội bộ cho Doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và thương mại thiết bị điện tử cho ô tô, xe máy bao gồm các công việc cụ thể như dưới đây:

Ghi nhận các giao dịch mua bán về hàng hóa của Đại lý, khách hàng vào phần mềm kế toán theo từng ngày, từng giao dịch và trả hàng theo đúng kế hoạch

Theo dõi, cảnh báo cho Quản lý công ty về tình trạng hàng hóa, vật tư trong kho để đảm bảo hàng hóa sản xuất và thương mại liên tục không bị gián đoạn.

- Theo dõi các lô vật tư đã xuất kho sản xuất và chốt theo từng lô khi kết thúc với các bộ phận liên quan.

- Tính giá thành thành phẩm cho các sản phẩm mới.

- Xây dựng định mức cho từng sản phẩm mới theo thông tin của Trưởng phòng sản xuất cung cấp.

- Tính lương nhân viên

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả

- Lập các báo cáo hàng ngày, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp

- Xuất hóa đơn VAT đầu ra, lấy chứng từ đầu vào của từng dự án, hợp đồng, tính toán VAT đầu ra, đầu vào để dự tính thuế phải nộp theo từng quý sau đó chuyển cho kế toán thuế.

- Phụ trách mảng XNK hàng hóa Quốc tế

- Phối hợp tốt với các bộ phận Saler Marketing để bán hàng

2. Công việc Hành chính văn phòng

- Trực điện thoại, email văn phòng, quản lý giao dịch khách hàng, phân bổ các Email và các cuộc điện thoại đến các bộ phận chuyên môn và xác nhận quả giao dịch.

- Tiếng Anh cơ bản đọc hiểu trả lời được email khách hàng Quốc tế

- Quản lý giao dịch, tủ tục giấy tờ hàng hóa, cập nhật và bảo hành

- Quản lý HĐLĐ của Công ty, hợp đồng Đại lý

- Hỗ trợ BLĐ trong mảng tuyển dụng nhân sự, lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự

- Quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ của văn phòng

- Phụ trách mảng BHXH

- Quản lý danh sách học viên đăng ký, khi có lớp học khai giảng phụ trách setup hậu cần để tổ chức khai giảng theo đúng kế hoạch (liên hệ học viên xác nhận thông tin, gửi giấy thông báo nhập học, thu học phí, chuẩn bị bút, vở, áo cho học viên...)

- Tổng phụ trách quản lý Phòng kế toán tổng hợp văn phòng (3 nhân sự)

YÊU CẦU

- Nữ trung thực, thông minh, ngôn ngữ chuẩn mực, ngoại hình khá, không giới hạn tuổi

- Tốt nghiệp đại học hoặc hơn, giao tiếp tốt, tự tin.

- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp cho Doanh nghiệp sản xuất và thương mại.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tài chính thuyết phục, không nói ngọng, nói tiếng địa phương quá nhiều.

- Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel.

- Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nghiêm túc trong công việc

- Đam mê công việc, hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc cao

- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại Hà Nội

QUYỀN LỢI

- Tổng thu nhập từ 18 - 20 triệu, thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty; chế độ nghỉ mát, phép năm.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc

- Làm giờ hành chính, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật

- Sau thử việc đóng BHXH theo quy định Nhà nước

ĐỊA CHỈ CHI TIẾT NƠI LÀM VIỆC

Nhà Số 12, Ngõ 93, Cầu Giấy, Hà Nội

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Ưu tiên hồ sơ nộp sớm

