Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH DTDAuto làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH DTDAuto
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty TNHH DTDAuto

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH DTDAuto

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà số 12 Ngõ 93 đường Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

DTDAuto Việt Nam
Địa chỉ: Nhà 12 ngõ 93 đường Cầu Giấy, Hà Nội
TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP NỘI BỘ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Phụ trách quản lý bộ phận Kế toán nội bộ và Văn phòng của Công ty
2. Công việc kế toán nội bộ:
Kế toán nội bộ cho Doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và thương mại thiết bị điện tử cho ô tô, xe máy bao gồm các công việc cụ thể như dưới đây:
Ghi nhận các giao dịch mua bán về hàng hóa của Đại lý, khách hàng vào phần mềm kế toán theo từng ngày, từng giao dịch và trả hàng theo đúng kế hoạch
Theo dõi, cảnh báo cho Quản lý công ty về tình trạng hàng hóa, vật tư trong kho để đảm bảo hàng hóa sản xuất và thương mại liên tục không bị gián đoạn.
- Theo dõi các lô vật tư đã xuất kho sản xuất và chốt theo từng lô khi kết thúc với các bộ phận liên quan.
- Tính giá thành thành phẩm cho các sản phẩm mới.
- Xây dựng định mức cho từng sản phẩm mới theo thông tin của Trưởng phòng sản xuất cung cấp.
- Tính lương nhân viên
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả
- Lập các báo cáo hàng ngày, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp
- Xuất hóa đơn VAT đầu ra, lấy chứng từ đầu vào của từng dự án, hợp đồng, tính toán VAT đầu ra, đầu vào để dự tính thuế phải nộp theo từng quý sau đó chuyển cho kế toán thuế.
- Phụ trách mảng XNK hàng hóa Quốc tế
- Phối hợp tốt với các bộ phận Saler Marketing để bán hàng
2. Công việc Hành chính văn phòng
- Trực điện thoại, email văn phòng, quản lý giao dịch khách hàng, phân bổ các Email và các cuộc điện thoại đến các bộ phận chuyên môn và xác nhận quả giao dịch.
- Tiếng Anh cơ bản đọc hiểu trả lời được email khách hàng Quốc tế
- Quản lý giao dịch, tủ tục giấy tờ hàng hóa, cập nhật và bảo hành
- Quản lý HĐLĐ của Công ty, hợp đồng Đại lý
- Hỗ trợ BLĐ trong mảng tuyển dụng nhân sự, lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự
- Quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ của văn phòng
- Phụ trách mảng BHXH
- Quản lý danh sách học viên đăng ký, khi có lớp học khai giảng phụ trách setup hậu cần để tổ chức khai giảng theo đúng kế hoạch (liên hệ học viên xác nhận thông tin, gửi giấy thông báo nhập học, thu học phí, chuẩn bị bút, vở, áo cho học viên...)
- Tổng phụ trách quản lý Phòng kế toán tổng hợp văn phòng (3 nhân sự)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU
- Nữ trung thực, thông minh, ngôn ngữ chuẩn mực, ngoại hình khá, không giới hạn tuổi
- Tốt nghiệp đại học hoặc hơn, giao tiếp tốt, tự tin.
- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp cho Doanh nghiệp sản xuất và thương mại.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tài chính thuyết phục, không nói ngọng, nói tiếng địa phương quá nhiều.
- Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel.
- Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nghiêm túc trong công việc
- Đam mê công việc, hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc cao
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại Hà Nội

Tại Công ty TNHH DTDAuto Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI
- Tổng thu nhập từ 18 - 20 triệu, thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty; chế độ nghỉ mát, phép năm.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc
- Làm giờ hành chính, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật
- Sau thử việc đóng BHXH theo quy định Nhà nước
ĐỊA CHỈ CHI TIẾT NƠI LÀM VIỆC
Nhà Số 12, Ngõ 93, Cầu Giấy, Hà Nội
HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:
Ưu tiên hồ sơ nộp sớm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DTDAuto

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DTDAuto

Công ty TNHH DTDAuto

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 12 Ngõ 93 đường Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

