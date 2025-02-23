Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Sơn Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CT1 C14 Bắc Hà, Tố Hữu Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kế toán tổng hợp

- Hạch toán số liệu nội bộ



- Làm hồ sơ nhân công thi công công trình ( Hợp đồng thời vụ): Lên bảng lương, khai báo MST cá nhân, quyết toán thuế cá nhân…



- Tham gia trực tiếp cùng TP Tài chính - kế toán vào quá trình quyết toán thuế của công ty;



- Lưu trữ các chứng từ và sổ sách theo đúng quy định của pháp luật và quy định của công ty;



- Bảo mật thông tin số liệu kế toán, không cung cấp số liệu cho các phòng ban khác và ra bên ngoài khi chưa có sự đồng ý của Ban Giám Đốc;



- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

- Có khả năng quản lý thời gian và công việc khoa học; nhanh nhẹn, nhiệt huyết, trung thực và cởi mở.

- Có kỹ giao tiếp tốt, thành thạo phần mềm kế toán Misa, thành thạo office;

Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn.

- Thưởng hoàn thành công việc (20% lương) hàng tháng

- Xét tăng lương hàng năm, xét tăng chức.

- Thời gian: nghỉ chiều T7 và CN, làm thêm tính x1,2 lương, làm lễ tết x1,8-2,5 lương

- Phụ cấp ăn trưa, cấp phát điện thoại, sim, xăng xe đi lại, bar mini,...

- Chế độ: BHXH, nghỉ lễ Tết, du lịch, sinh nhật, liên hoan giao lưu, thưởng lễ, Tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển

