Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 9, ngõ 850 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lấy và kiểm tra dữ liệu từ phần mềm bán hàng sang phần mềm kế toán
Kiểm tra, hạch toán đầu vào: Hóa đơn, ngân hàng, tiền mặt, chi phí lương, BHXH…
Đầu ra: Xuất hóa đơn, hạch toán doanh thu
Tờ khai, báo cáo: Lập và nộp các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng Quý, năm
Xử lý các công việc liên quan đến Bảo hiểm cho người lao động
Cập nhật, báo cáo số liệu theo yêu cầu Quản trị tùy từng thời điểm
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán
Có kinh nghiệm 2 năm làm kế toán tổng hợp - thuế, đã có kinh nghiệm quyết toán thuế.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa, đã có kinh nghiệm làm trong mảng bán lẻ.
Có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12-15 triệu
Thời gian thử việc 02 tháng, thử việc nhận 85% lương chính thức
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
