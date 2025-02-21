Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9, ngõ 850 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lấy và kiểm tra dữ liệu từ phần mềm bán hàng sang phần mềm kế toán

Kiểm tra, hạch toán đầu vào: Hóa đơn, ngân hàng, tiền mặt, chi phí lương, BHXH…

Đầu ra: Xuất hóa đơn, hạch toán doanh thu

Tờ khai, báo cáo: Lập và nộp các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng Quý, năm

Xử lý các công việc liên quan đến Bảo hiểm cho người lao động

Cập nhật, báo cáo số liệu theo yêu cầu Quản trị tùy từng thời điểm

Nữ, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

Có kinh nghiệm 2 năm làm kế toán tổng hợp - thuế, đã có kinh nghiệm quyết toán thuế.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa, đã có kinh nghiệm làm trong mảng bán lẻ.

Có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-15 triệu

Thời gian thử việc 02 tháng, thử việc nhận 85% lương chính thức

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART

