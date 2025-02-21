Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 ngõ 68 lưu hữu phước, nam từ liêm, hà nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Công tác Chuyên môn:

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự.

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh đúng theo chuẩn mực kế toán và quy định nội bộ của công ty

- Có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ đầu vào của chứng từ thuế chuyển sang cho bộ phận phụ trách thuế

- Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các thành viên kế toán khác trong bộ máy

- Thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty, từ đó tư vấn cho TP. TCKT và Giám đốc Công ty trong việc ra các quyết định đúng đắn và kịp thời.

- Lập báo cáo công nợ, báo cáo quản trị theo yêu cầu của KTT hoặc của BGĐ định kỳ đúng thời hạn

- Theo dõi công cụ dụng cụ và Tài sản cố định có trong Công ty. Lập thẻ theo dõi tài sản, hạch toán phân bổ và thực hiện kiểm kê định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

- Theo dõi tình hình thanh toán công nợ của khách hàng. Từ đó đôn đốc việc thanh toán đúng thời hạn.

- Phối hợp với Kế toán thuế để cùng hoàn thiện hồ sơ chứng từ thuế

- Kiểm tra báo cáo bán hàng của Phòng KD, Phòng CSKH, đối chiểu với thủ quỹ thu tiền

- Cuối tháng, lập biên bản đối chiếu công nợ với từng khách hàng để hai bên cùng kiểm tra, đối chiếu làm căn cứ cho việc thanh kiểm tra thuế sau này.

- Tính lương doanh thu, lương sản lượng, lương KPI của các Phòng ban, Bộ phận trong Công ty.

-Thực hiện công việc cập nhật theo ngày, không có sự chậm trễ với số liệu

- Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn.

Các công việc khác:

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

- Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

- Giải trình số liệu khi có yêu cầu.

- Thực hiện theo Lệnh điều động của Trưởng phòng.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán/ Kiểm toán

2. Trình độ chuyên môn:

- Nắm được chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp; nắm chắc và hiểu sâu Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan; nắm chắc các chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực thuế. Nắm chắc chế độ, thể lệ và các nghiệp vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

3. Kỹ năng/Năng lực:

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và làm báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng quản lý công việc và thời gian tốt.

- Kỹ năng Tin học văn phòng thành thạo.

- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình, sáng tạo.

- Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 9-15tr + phụ cấp

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, du lịch 2 lần/năm, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,....

- Cơ hội thăng tiến cao.

