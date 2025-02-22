Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 600 USD

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh đúng đối tượng, đúng tài khoản kế toán và đúng mục chi phí

- Lập báo cáo các khoản chi phí trích trước vào ngày mùng 5 hàng tháng

- Đi giao dịch ngân hàng

- Lập kế hoạch dòng tiền: đầy đủ, kịp thời. Đẩy nhanh vòng quay tiền và đảm bảo đủ nguồn tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp.

- Lập báo cáo thực hiện kế hoạch chi, tổng hợp thu chi quỹ trước 17h hàng ngày

- Kiểm kê quỹ định kỳ (2 lần/ tháng)

- Mở bảo lãnh thầu: đúng thông tin đối tượng, kịp thời, chính xác. Kiểm soát phí bảo lãnh và theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh.

- Hạch toàn phát sinh nghiệp vụ ngân hàng. Kiểm tra đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng trên sổ chi tiết khớp số dư trên sao kê.

- Các công việc khác được giao từ QLTT.