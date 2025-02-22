Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
- Hà Nội: 26
- Liền Kề 6A
- Làng Việt Kiều Châu Âu
- Mộ Lao
- Hà Đông
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 600 USD
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh đúng đối tượng, đúng tài khoản kế toán và đúng mục chi phí
- Lập báo cáo các khoản chi phí trích trước vào ngày mùng 5 hàng tháng
- Đi giao dịch ngân hàng
- Lập kế hoạch dòng tiền: đầy đủ, kịp thời. Đẩy nhanh vòng quay tiền và đảm bảo đủ nguồn tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp.
- Lập báo cáo thực hiện kế hoạch chi, tổng hợp thu chi quỹ trước 17h hàng ngày
- Kiểm kê quỹ định kỳ (2 lần/ tháng)
- Mở bảo lãnh thầu: đúng thông tin đối tượng, kịp thời, chính xác. Kiểm soát phí bảo lãnh và theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh.
- Hạch toàn phát sinh nghiệp vụ ngân hàng. Kiểm tra đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng trên sổ chi tiết khớp số dư trên sao kê.
- Các công việc khác được giao từ QLTT.
Với Mức Lương Đến 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành Kế toán, kiểm toán
- Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ hạch toán kế toán
Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
