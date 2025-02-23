Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo dõi, quản lý dòng tiền của Công ty

Đối soát các bill thanh toán của khách hàng

Đối soát đơn hàng, Kiểm soát thống kê hàng hóa

Theo dõi tất cả dòng tiền kinh doanh

Tính lương – Thưởng

Theo dõi, tổng hợp thu - chi nội bộ và công nợ của Công ty

Lập Báo cáo với Ban GĐ theo định kỳ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp/chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán – kiểm toán

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiếu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo excel, quản lý chứng từ sổ sách theo quy định

Cẩn thận, chủ động và chăm chỉ

Độ tuổi: 1992 - 1998

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8-10M (Deal theo năng lực)

Phụ cấp: 1M

Thưởng nóng, Thưởng KPI

THU NHẬP: 10M - 15M. Bao gồm: LCB + Phụ cấp + Thưởng

Đóng BHXH, hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước

Được tham gia các hoạt động của Công ty: Thế Thao, Teambuilding, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP

