Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Theo dõi, quản lý dòng tiền của Công ty
Đối soát các bill thanh toán của khách hàng
Đối soát đơn hàng, Kiểm soát thống kê hàng hóa
Theo dõi tất cả dòng tiền kinh doanh
Tính lương – Thưởng
Theo dõi, tổng hợp thu - chi nội bộ và công nợ của Công ty
Lập Báo cáo với Ban GĐ theo định kỳ
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp/chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán – kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiếu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo excel, quản lý chứng từ sổ sách theo quy định
Cẩn thận, chủ động và chăm chỉ
Độ tuổi: 1992 - 1998
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8-10M (Deal theo năng lực)
Phụ cấp: 1M
Thưởng nóng, Thưởng KPI
THU NHẬP: 10M - 15M. Bao gồm: LCB + Phụ cấp + Thưởng
Đóng BHXH, hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước
Được tham gia các hoạt động của Công ty: Thế Thao, Teambuilding, du lịch hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LUMI GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
