Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Hương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Hương
- Hà Nội: Lô D10
- 1 cụm công nghiệp làng nghề Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Ghi chép, thu thập, tổng hợp, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán theo nguyên tắc hợp pháp, hợp lý, hợp lệ và Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ trên phần mềm kế toán Misa
Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.
Thực hiện thu chi tiền mặt và giao dịch ngân hàng.
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách Trưởng phòng kế toán và Giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng: Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng (word, excel)
Sử dụng phần mềm Misa thành thạo, cẩn thận, chi tiết
Tối thiểu 3 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp
Có khả năng tổng hợp, phân tích, xử lý các công việc kế toán
Am hiểu các nghiệp vụ quy định, chuẩn mực kế toán, luật thuế, lao động, BHXH
Sử dụng phần mềm kế toán thành thạo, cẩn thận, chi tiết
Năng động, nhanh nhẹn và tư duy tốt
Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Hương Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ, tết trong năm
Được đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức
Du lịch, nghỉ mát hằng năm
Được sử dụng sản phẩm mỹ phẩm miễn phí hàng tháng
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo
Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Nghỉ CN)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Hương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
