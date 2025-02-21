Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Hương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô D10 - 1 cụm công nghiệp làng nghề Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Ghi chép, thu thập, tổng hợp, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán theo nguyên tắc hợp pháp, hợp lý, hợp lệ và Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ trên phần mềm kế toán Misa

Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.

Thực hiện thu chi tiền mặt và giao dịch ngân hàng.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách Trưởng phòng kế toán và Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệm Đại học trở lên Chuyên ngành tài chính kế toán

Kỹ năng: Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng (word, excel)

Sử dụng phần mềm Misa thành thạo, cẩn thận, chi tiết

Tối thiểu 3 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp

Có khả năng tổng hợp, phân tích, xử lý các công việc kế toán

Am hiểu các nghiệp vụ quy định, chuẩn mực kế toán, luật thuế, lao động, BHXH

Sử dụng phần mềm kế toán thành thạo, cẩn thận, chi tiết

Năng động, nhanh nhẹn và tư duy tốt

Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Việt Hương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB: 12.000.000VNĐ - 15.000.000VNĐ tuỳ theo năng lực

Phụ cấp ăn trưa

Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ, tết trong năm

Được đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức

Du lịch, nghỉ mát hằng năm

Được sử dụng sản phẩm mỹ phẩm miễn phí hàng tháng

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo

Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Nghỉ CN)

Cách Thức Ứng Tuyển

