Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Nikomix Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18, Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc của kế toán viên như: nhập liệu vào phần mềm, tổng hợp chứng từ, quản lý công nợ, dòng tiền, hỗ trợ các công việc pháp lý, giao dịch ngân hàng của Công ty, hỗ trợ kế toán thuế làm báo cáo

- Một số công việc admin

- Theo sự phân công chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán

- Có kinh nghiệm làm việc trên phần mềm kế toán Misa là một lợi thế

- Kỹ tính, cẩn thận, siêng năng, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại Công ty TNHH Nikomix Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Upto 15 triệu, tùy theo đánh giá năng lực

- BHXH được chi trả đầy đủ, đúng luật.

- Nhân viên làm từ 1 năm trở lên: mỗi năm thâm niên thêm 1 ngày nghỉ phép

- Các chính sách khác: Du lịch hàng năm, Party Công ty, hiếu hỷ, Quà sinh nhật & Lễ Tết theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nikomix Việt Nam

