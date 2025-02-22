Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Nikomix Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Nikomix Việt Nam
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 18, Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Thực hiện các công việc của kế toán viên như: nhập liệu vào phần mềm, tổng hợp chứng từ, quản lý công nợ, dòng tiền, hỗ trợ các công việc pháp lý, giao dịch ngân hàng của Công ty, hỗ trợ kế toán thuế làm báo cáo
- Một số công việc admin
- Theo sự phân công chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán
- Có kinh nghiệm làm việc trên phần mềm kế toán Misa là một lợi thế
- Kỹ tính, cẩn thận, siêng năng, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán
- Có kinh nghiệm làm việc trên phần mềm kế toán Misa là một lợi thế
- Kỹ tính, cẩn thận, siêng năng, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tại Công ty TNHH Nikomix Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Upto 15 triệu, tùy theo đánh giá năng lực
- BHXH được chi trả đầy đủ, đúng luật.
- Nhân viên làm từ 1 năm trở lên: mỗi năm thâm niên thêm 1 ngày nghỉ phép
- Các chính sách khác: Du lịch hàng năm, Party Công ty, hiếu hỷ, Quà sinh nhật & Lễ Tết theo chính sách của công ty
- BHXH được chi trả đầy đủ, đúng luật.
- Nhân viên làm từ 1 năm trở lên: mỗi năm thâm niên thêm 1 ngày nghỉ phép
- Các chính sách khác: Du lịch hàng năm, Party Công ty, hiếu hỷ, Quà sinh nhật & Lễ Tết theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nikomix Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI