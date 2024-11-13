Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Euroha làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Hoàng Văn Thụ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Kiểm tra và duyệt các đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng của các bộ phận

Duyệt hóa đơn điện tử

Kiểm tra doanh thu, chi phí, hạch toán doanh thu, lên báo cáo tòa nhà, dự án

Kiểm tra công nợ phải trả, lương, kiểm soát và phân tích chi phí của các bộ phận.

Xử lý và kiểm tra giá vốn, chi phí, kho hàng hóa vật tư

Kiểm tra và hạch toán các tài khoản, làm báo cáo cho công ty

Tính giá hàng nhôm thanh định hình cho kinh doanh

Tính giá vốn Group hàng tuần,lên báo cáo hợp nhất của Group

Kiểm tra báo cáo thực hiện kế hoạch tháng, năm của các bộ phận.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính – kế toán,

Có ít nhất kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các đơn vị nhà máy sản xuất,

Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, kiểm soát công việc tốt.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó.

Chuyên môn nghiệp vụ kế toán đáp ứng công việc được giao

Tại Công Ty Cổ Phần Euroha Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận theo năng lực (14-17tr/tháng)

Ăn trưa free tại nhà hàng tầng 10 công ty

Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN, …theo quy định

Được nghỉ phép năm theo quy định

Thưởng vào các ngày lễ, Tết, Sinh nhật (30/4-1/5, 2/9, …Tết Dương lịch, Tết Âm lịch…)

Thưởng lương 13, 14…

Miễn phí tập Gym 6 tháng theo chương trình hỗ trợ CBNV của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Euroha

