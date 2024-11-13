Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Euroha làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Euroha
- Hà Nam:
- Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Hoàng Văn Thụ, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Kiểm tra và duyệt các đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng của các bộ phận
Duyệt hóa đơn điện tử
Kiểm tra doanh thu, chi phí, hạch toán doanh thu, lên báo cáo tòa nhà, dự án
Kiểm tra công nợ phải trả, lương, kiểm soát và phân tích chi phí của các bộ phận.
Xử lý và kiểm tra giá vốn, chi phí, kho hàng hóa vật tư
Kiểm tra và hạch toán các tài khoản, làm báo cáo cho công ty
Tính giá hàng nhôm thanh định hình cho kinh doanh
Tính giá vốn Group hàng tuần,lên báo cáo hợp nhất của Group
Kiểm tra báo cáo thực hiện kế hoạch tháng, năm của các bộ phận.
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các đơn vị nhà máy sản xuất,
Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, kiểm soát công việc tốt.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó.
Chuyên môn nghiệp vụ kế toán đáp ứng công việc được giao
Tại Công Ty Cổ Phần Euroha Thì Được Hưởng Những Gì
Ăn trưa free tại nhà hàng tầng 10 công ty
Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN, …theo quy định
Được nghỉ phép năm theo quy định
Thưởng vào các ngày lễ, Tết, Sinh nhật (30/4-1/5, 2/9, …Tết Dương lịch, Tết Âm lịch…)
Thưởng lương 13, 14…
Miễn phí tập Gym 6 tháng theo chương trình hỗ trợ CBNV của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Euroha
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
