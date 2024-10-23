Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Tại KCN Đồng Văn, P Đổng Văn, TX Duy Tiên, Hà Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán. Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. Kiểm soát số liệu trước khi nộp tờ khai thuế định kì tháng/quý. Lập BCTC năm theo đúng quy định của NN. Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán.
Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Kiểm soát số liệu trước khi nộp tờ khai thuế định kì tháng/quý. Lập BCTC năm theo đúng quy định của NN.
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương tại DNSX Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, các chính sách về thuế. Sử dụng thành thạo pmkt MISA, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel) Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc Nắm vững các nghiệp vụ kế toán
Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương tại DNSX
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, các chính sách về thuế.
Sử dụng thành thạo pmkt MISA, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán

Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-10TR Hỗ trợ cơm trưa tại công ty Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao; Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc;
Lương 8-10TR
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao;
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô 30 - Lô BT2 Khu Đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

