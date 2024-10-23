Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Tại KCN Đồng Văn, P Đổng Văn, TX Duy Tiên, Hà Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán. Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. Kiểm soát số liệu trước khi nộp tờ khai thuế định kì tháng/quý. Lập BCTC năm theo đúng quy định của NN. Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương tại DNSX Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, các chính sách về thuế. Sử dụng thành thạo pmkt MISA, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel) Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc Nắm vững các nghiệp vụ kế toán

Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-10TR Hỗ trợ cơm trưa tại công ty Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao; Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.